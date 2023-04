Napoli-Salernitana, la gara scudetto spostata a domenica 30 aprile: manca solo l’ufficialità

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Manca solo l’ufficialità, attesa nelle prossime ore. Napoli-Salernitana cambia il suo posto nel calendario della 32ª Giornata di Serie A. La gara, inizialmente prevista per il pomeriggio di sabato 29 aprile, slitterà a domenica 30 aprile, alle ore 15:00. La partita potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto al Napoli, ma un successo della Lazio nella sfida delle 12:30 contro l’Inter rinvierebbe la festa.

La decisione di far slittare la partita è arrivata dal Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) l’organo operativo che si è riunito oggi e che ha accolto la richiesta del Prefetto Claudio Palomba per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico.