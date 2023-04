Napoli invasa dai tifosi: il clima scudetto in città | VIDEO

StrettoWeb

Oggi può essere il grande giorno e se non dovesse esserlo, sarà comunque una grande festa. Napoli invasa dai tifosi per la possibile certezza matematica di uno scudetto che in città manca da 33 anni, dai tempi di Diego Armando Maradona che oggi dà il nome allo stadio.

In migliaia sono arrivati alla stazione di Napoli Centrale, provenienti anche da altre città della Campania e altre parti d’Italia. Piazza Carlo III si è colorata di azzurro. Attesi anche tanti tifosi della Salernitana, squadra ospite, geograficamente vicina e gemellata con la tifoseria partenopea.

Napoli invasa dai tifosi: in migliaia già in festa per il possibile scudetto