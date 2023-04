Motta San Giovanni, “Sulla buona strada”: l’educazione stradale si impara da piccoli

StrettoWeb

“Sulla buona strada”, il progetto di educazione stradale voluto dall’Amministrazione comunale, curato dal Centro Servizi per l’Infanzia “Crescere insieme” di Reggio Calabria e rivolto alle classi di ciascun grado delle scuole del Comune di Motta San Giovanni, ha preso il via coinvolgendo i bambini dell’infanzia.

L’obiettivo del progetto è educare e formare i bambini e i ragazzi sul tema della sicurezza stradale, attivando il loro senso di responsabilità individuale e collettiva. La sicurezza stradale in questa attività viene intesa come una maturazione etica capace di attivare negli studenti la figura del nuovo cittadino di domani, responsabile e consapevole, anche con il coinvolgimento degli adulti di riferimento, degli agenti di pubblica sicurezza e delle figure istituzionali operanti sul territorio.

“L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile, una priorità non solo nazionale ma locale – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Sonia Malara – Sono convinta che l’azione amministrativa non possa svincolarsi dalle proposte che provengono dai contesti educativi extraurbani. Una buona governance è fatta di supporto alla programmazione dell’attività formativa e collaborazioni con le agenzie educative impegnate nella promozione di stili di apprendimento pragmatici, per una cittadinanza consapevole e vissuta in maniera concreta”.

“Prestiamo molta attenzione alla scuola e agli studenti perché riteniamo tutto questo un utile investimento per il futuro del nostro territorio e della nostra comunità – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – Ci sono cantieri aperti che già interessano gli edifici scolastici e altri interventi saranno realizzati a breve. Promuoviamo iniziative culturali che possano avere ricadute concrete, come in questo caso dell’educazione stradale, e riconosciamo l’Istituzione scolastica come un volano di sviluppo e crescita sociale. Tutto questo è possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in assoluta sinergia con la dirigente scolastica Margherita Sergi, il corpo docente e gli operatori del sociale”.

Il progetto “Sulla buona strada”, coordinato dall’esperta Antonella Zumbo, si compone di incontri dedicati alla conoscenza delle regole previste dal codice della strada strutturati attraverso le metodologie didattiche più innovative. La sicurezza stradale è un insieme di norme, attenzioni e comportamenti che, combinandosi, rendono le strade più o meno sicure e i cittadini informati per la propria e altrui incolumità. Ecco perché un percorso di tale portata e che punta all’educazione e alla sicurezza sulla strada, ha trovato il pieno sostegno dell’ente. Mettersi sulla buona strada vuol dire dare precedenza alla vita.