Motta San Giovanni, serata movimentata causa maltempo: massi in strada

Serata movimentata, quella di ieri, a Motta San Giovanni, come si legge in un aggiornamento ufficiale del Comune. Causa maltempo, intorno alle 20.40, si è registrato uno smottamento sulla SP21 Lazzaro-Motta San Giovanni, subito dopo l’impianto Enel. Per fortuna nessun danno a persone, ma la carreggiata è stata parzialmente occupata dal materiale caduto determinando così una situazione di possibile pericolo. Una ditta, già attivata dagli uffici comunali per interventi di protezione civile, ha organizzato immediatamente un primo intervento per ripristinare un minimo di viabilità per le urgenze.

Il Comune di Motta ha chiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di intervenire per liberare la strada dal materiale e mettere in sicurezza l’intera area e alla Protezione civile regionale di intervenire per verificare i due costoni interessati dallo smottamento e scongiurare ulteriori crolli.