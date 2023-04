Il Tricolore sventola in Spagna: Bagnaia e la Ducati fanno festa a Jerez | CLASSIFICA

StrettoWeb

Nel giorno in cui si attende la festa azzurra del Napoli, è il rosso il primo colore ad esplodere di gioia per l’Italia. È quello della Ducati di Pecco Bagnaia che trionfa sul circuito spagnolo di Jerez al termine di una gara emozionante.

Passata la paura per la caduta iniziale che ha visto protagonisti Quartararo e Oliveira e ha costretto il resto dei piloti a fermarsi ai box (caduto anche Bezzecchi in un altro punto del tracciato), la gara è ripresa a pieno ritmo. Decisivo il cambio di passo di Bagnaia nel finale con un sorpasso su Brad Binder negli ultimi giri che è valso il primo posto e il ritorno in testa nel Motomondiale al pilota piemontese.

Completano il podio le due KTM di Brad Binder (vincitore della gara sprint del sabato) e Jack Miller. Da registrare, in fine, il 7° posto di Daniel Pedrosa, ormai ‘pensionato’, ma ritornato alla grande in pista, a gettone, per questa domenica.

