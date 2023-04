E’ morto Curzio Stirpe, fratello del Presidente del Frosinone: il cordoglio della Reggina

StrettoWeb

E’ morto l’Ingegner Curzio Stirpe, fratello del Presidente del Frosinone Maurizio. “Il Presidente Marcello Cardona, a nome di Felice Saladini, Angelo e Antonio Ferraro e di tutta la Reggina, si unisce con cordoglio al dolore del Presidente Maurizio Stirpe, della sua famiglia e del per la prematura scomparsa dell’ingegner Curzio Stirpe“. E’ quanto si legge nel tweet della società amaranto, tra l’altro a qualche giorno dal match proprio in casa del Frosinone.

“Attivamente presente in tutte le decisioni societarie ma anche persona dotata di grande discrezione ed attenzione – si legge invece nella nota ufficiale del Frosinone – è stato un grande tifoso sulle orme del papà Benito. Immancabile allo stadio per seguire le sorti della squadra, molte volte anche in trasferta, è stato vicino alle sorti del Frosinone fino all’ultimo. Era infatti presente in casa in occasione della gara casalinga con il Sudtirol. L’ingegner Curzio – amministratore dell’Azienda di famiglia, la ‘Benito Stirpe Costruzioni Generali spa’ e presidente della ‘Sezione Impianti’ di Unindustria – lascia la moglie, signora Lucia Ianni, le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta. Alla Famiglia Stirpe giungano i sentimenti di cordoglio di tutto il Frosinone Calcio”.