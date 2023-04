StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Reggina partecipa al cordoglio per la scomparsa di Aldo Smeriglio, indimenticabile protagonista con la maglia amaranto negli anni ’60”. E’ quanto scrive in un tweet la Reggina, che si stringe al dolore dei familiari di Aldo Smeriglio, ex calciatore amaranto degli anni ’60, venuto a mancare.