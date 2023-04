Morti improvvise: “perché la Magistratura è silente? Non è questo il suo compito”

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, di fronte “alla serie impressionanti di morti improvvise, di persone sane, giovani soprattutto, e delle gravi reazioni avverse che stanno purtroppo devastando la vita di migliaia di famiglie e alla luce delle clamorose e sconvolgenti rivelazioni che continuano a divulgare La Verità e la trasmissione di Rete 4, Fuori dal Coro, su gravissime omissioni e verità nascoste, su dati e informazioni falsati” , chiede che “la magistratura indaghi su questi fatti gravi e inquietanti e dia risposte alle centinaia di denunce che sono state presentate in Italia (anche in Calabria) su questi tragici accadimenti”.

“Corbelli – si legge nella nota – da due anni si batte correttamente per chiedere verità e giustizia. Ha sempre difeso la libertà di scelta, non ha mai fatto alcuna ipotesi o correlazione e non ha mai demonizzato, ma sempre rispettato, il siero anti-Covid. Nonostante le continue tragedie e tutto quello che sta emergendo continua a registrarsi un silenzio assordante anche purtroppo da parte della magistratura, con l’eccezione della Procura di Bergamo e, per quello che è sinora emerso, anche di quella di Genova (i cui risultati però, in questo caso, ancora si aspettano). Il Paese ha il diritto di sapere quello che è successo e continua ancora adesso ad accadere. Perché si muore così all’improvviso?”

“Ci sono, ripeto, centinaia di denunce (supportate anche da innumerevoli studi scientifici) presentate in tutt’Italia da Associazioni, ex parlamentari e semplici cittadini per questa tragedia delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse, post puntura. Tante le denunce presentate anche nella nostra regione. Per questo è doveroso dare delle risposte. In passato la magistratura, dimostrando, in molti casi, coraggio è sempre intervenuta indagando e perseguendo anche personaggi eccellenti e potenti e per vicende sicuramente e infinitamente minori rispetto alla catastrofe attuale, ancora, purtroppo, in corso, ogni giorno, in Italia e nel mondo”.

“Perché adesso invece non lo fa, non interviene e continua a restare silente e inerte? E se, in rarissimi casi, interviene lo fa per archiviare? Non è questo il compito della magistratura. Le famiglie delle persone che, dopo l’inoculazione del farmaco sperimentale, che sono state costrette a fare, per non perdere tutti i loro diritti ed essere isolate dal contesto sociale, si sono viste la vita distrutta, oggi chiedono verità e giustizia! La magistratura ha il dovere di dare risposte a questa gente, per rispetto anche della memoria dei tanti morti, che vengono in alcuni casi, vergognosamente, associati a vicende squallide e illegali, che nulla invece hanno a che fare con la loro scomparsa dovuta solo a un malore improvviso”.