Morta Penelope Please, Drag Queen Italia. Ai non vaccinati disse: “ce n’è posto al Cimitero…”

Grande sgomento e tristezza a Savona per la morte di Marco Marras Casu, per tutti Penelope Please. Quest’ultima è venuta a mancare improvvisamente, a 50 anni. Nel 2020 aveva conquistato il titolo di Miss Drag Queen Italia e anche per questo, ma non solo, era abbastanza conosciuta. Definita artista poliedrica, energica, simpatica, le bacheche social sono invase da messaggi di cordoglio e solidarietà, Anche perché considerata un personaggio coraggioso nello schierarsi apertamente nelle battaglie per i diritti di genere, contro le discriminazioni.

Non tutte le discriminazioni, però. Riemergono infatti suoi vecchi messaggi di due anni fa in cui non le mandava a dire ai non vaccinati Covid, nel periodo in cui questi ultimi erano i maggiori bersagli della gente. In un vecchio aggiornamento social, Penelope si rivolgeva ai non vaccinati così: “Io sono vaccinato. Voi fate un po’ come vi pare che ce n’è posto al camposanto, non sentiremo la mancanza di nessuno!”.