Il mistero della salute di Erdogan e quel tweet cancellato: “infarto del miocardio”

C’è preoccupazione per la salute del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ieri ha accusato un malore in diretta televisiva. L’intervista in corso è stata immediatamente sospesa. Da quel momento le notizie si sono susseguite un dopo l’altra e, spesso, in contraddizione tra loro.

Emblematico il caso del media cinese CGTN America, che ieri sera aveva twittato una diagnosi: Erdogan ha avuto un infarto del miocardio. Salvo poi cancellare il tutto dopo poche ore. Secondo le ultime notizie che giungono dalla Turchia, il presidente avrebbe fatto sapere che partecipaerà, tramite collegamento video, alla cerimonia di apertura della prima centrale nucleare di Türkiye, nella provincia di Akkuyu. L’inaugurazione dovrebbe svolgersi giovedì. Lo comunica TRT World.

Difficile capire dove stia la verità considerando che per i precedenti rapporti dei media Erdogan stava affrontando una grave emergenza medica. Tutte dichiarazioni che restano non confermate.