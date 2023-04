Minasi, Piano Scuola: “un passo in avanti per i docenti specializzati all’estero”

StrettoWeb

A seguito della presentazione del “Piano per la semplificazione nel settore della scuola” del Ministro Valditara, il senatore Tilde Minasi, con una nota, commenta uno dei punti del programma. “Una bella notizia per le migliaia di docenti specializzati all’estero, che un’ordinanza ministeriale aveva fin qui escluso dall’insegnamento! È stato finalmente varato il decreto a firma del nuovo ministro all’Istruzione e al Merito Valditara che include anche loro. Anche se in coda, è stato fatto un importantissimo passo in avanti per loro, che appunto finora non potevano insegnare e, data la carenza soprattutto sui posti di sostegno, sicuramente riusciranno a salire in cattedra”.

“Una possibilità preziosissima – continua – soprattutto perché finalmente il sostegno potrà essere affidato a personale specializzato che potrà garantire agli alunni più bisognosi l’assistenza e l’apprendimento a cui hanno diritto. Ne sono felice perché mi sono battuta per loro fin dal mio insediamento, impegnandomi per una risoluzione positiva della questione, nell’interesse sia degli insegnanti che hanno tanto studiato, sia delle famiglie che necessitano di professionisti idonei a seguire i loro figli. Ancora c’è da fare – conclude Minasi – ma partiamo da qui! Da quest’altra promessa che la Lega sta mantenendo!”.