giurodinondimenticare, Minasi al personale medico: “garantire la migliore sanità possibile”

“Oggi ho partecipato alla prima giornata del personale medico – dichiara in una nota Tilde Minasi, Senatore Lega – organizzata a Reggio Calabria dalla garante della salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli, che ringrazio di cuore per questo, assieme al Presidente dell’ordine dei medici reggini, Pasquale Veneziano, che ci ha ospitati. Celebrare chi, come medici e infermieri, si è dato anima e corpo per assisterci negli anni della pandemia è doveroso, oltre che un piacere. È un un momento di memoria che serve appunto a ricordare quanto hanno fatto durante questi anni difficilissimi, ma anche e soprattutto quanto fanno ogni giorno, in cui con la loro professionalità e dedizione, salvano vite e donano speranza. E, naturalmente, è anche il momento migliore per dire loro grazie! Per parte nostra l’impegno è quello di operare per garantire loro le migliori condizioni possibili di lavoro e, a tutta la collettività, la migliore sanità possibile”.