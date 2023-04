Minacciava una donna e la sua famiglia: 37enne arrestato nel crotonese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Pedinamenti e minacce: una relazione che doveva iniziare a tutti i costi, anche se la vittima non voleva. È per tale ragione che un 37enne di Isola di Capo Rizzuto èstato arrestato, dopo le segnalazioni giunte dalla donna e la sua famiglia. L’uomo, di origine pakistana, era da tempo che aveva puntato la ragazza, una residente del posto, cercando in tutti i modi di “conquistarla” con atteggiamenti insistenti e persecutori. Un anno fa però, il 37enne si era momentaneamente allontanato, a causa di un ordine restrittivo ricevuto per un altro problema con la legge. Dopo aver fatto rientro però, aveva ripreso con gli atteggiamenti persecutori i quali, stavolta, avrebbero interessato non solo la ragazza, ma anche l’intero nucleo familiare. Esasperati e impauriti dalle continue e pericolose attenzioni, la famiglia ha deciso quindi di rivolgersi ai Carabinieri: dopo alcuni giorni di ricerca, l’uomo è stato alla fine rintracciato a Crotone e tratto in arresto.