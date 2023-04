Milazzo: venerdì seduta straordinaria di consiglio comunale dedicata all’Ospedale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Riprendono questa sera alle 19 i lavori del consiglio comunale di Milazzo. Due i punti all’ordine del giorno: l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del Siru Tirreno Sud Orientale e la costituzione della relativa autorità urbana e il riconoscimento di debiti fuori bilancio anno 2022 dell’importo di € 3.872,63 derivanti da sentenze esecutive. Venerdì 28 invece sempre alle 19 si terrà la seduta straordinaria aperta per trattare problematiche inerenti le carenze organiche dell’Ospedale di Milazzo con riferimento al pronto soccorso, o ai reparti, ed interventi di pianificazione previsti.

Ai lavori, richiesti dal sindaco Pippo Midili, sono stati invitati i rappresentanti della commissione regionale sanità, i deputati regionali e i vertici dell’Asp provinciale, Nell’occasione il sindaco illustrerà delle proposte di alternative idonee a sopperire ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso “al fine di consentire la giusta ed adeguata assistenza ai cittadini tutti”.