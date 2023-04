Milazzo: riqualificazione Ex Quartiere Spagnolo, interrogazione del consigliere Foti

StrettoWeb

Presentata dal consigliere comunale Antonio Foti un’interrogazione sulla riqualificazione dell’Ex Quartiere Spagnolo – ala ovest. Nello specifico si interroga il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici al fine di conoscere se è stato trasmesso apposito atto di indirizzo agli Uffici al fine di riprendere ed aggiornare, sulla base della normativa vigente, le previsioni progettuali esistenti con riferimento ai lavori di restauro dell’Ex Quartiere Spagnolo e se sono state attenzionate specifiche linee di finanziamento extra bilancio (PNRR, Fondi Strutturali, PO FESR, ecc) finalizzate al rilancio e alla riqualificazione dell’ala ovest del Quartiere Spagnolo.

“Trattasi di un’area che versa in uno stato di totale abbandono ed incuria – afferma Foti -. Riaprire un dialogo con la Soprintendenza di Messina e con l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali al fine di determinare le condizioni per riprendere un inter cominciato nel 2011 e purtroppo oggi arenatosi. Un intervento di straordinaria importanza sul piano della tutela e della promozione di un bene culturale di notevole pregio situato nei pressi della nostra Cittadella Fortificata. La prospettiva è quella di poter valorizzare insieme al nostro Antiquarium l’Ex Quartiere Spagnolo ala ovest nell’ottica di un’offerta culturale da inserire in un quadro ancor più ampio e che possa coinvolgere anche il Parco Archeologico di Tindari”.