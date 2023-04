Milazzo: successo del Festival della pizza d’autore

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Notevole affluenza di pubblico nelle prime giornate del Festival della pizza d’autore che si sta svolgendo in marina Garibaldi a Milazzo. Numerosi i visitatori che apprezzano nei vari stand le proposte anche di pizzaioli rinomati a livello nazionale come Salvatore Lionello ed Errico Porzio, oltre ad Enzo Piedimonte, il pizzaiolo napoletano che da parecchi anni vive in Sicilia che è stato il vero e proprio promotore della manifestazione insieme all’esperto del Comune, Peppe Abbriano.

La Marina Garibaldi è diventata una sorta di “village” per gli amanti della pizza che potranno degustare le tante proposte di uno dei simboli per eccellenza dell’italianità. Domani nuova giornata che si preannuncia parecchio partecipata e domenica la chiusura.