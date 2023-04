Tragedia a Milazzo: mamma muore a qualche settimana dal parto

StrettoWeb

Una bruttissima notizia ha sconvolto in questi giorni la comunità messinese, più precisamente di Milazzo. Una mamma 40enne è morta infatti all’Ospedale “Fogliani” a qualche settimana dal parto, che era avvenuto a Palermo. La povera vittima, Elisa Pierangioli, era figlia di un consigliere comunale di Campagnatico (Grosseto), ma da qualche anno si era trasferita in Sicilia, terra d’origine del marito.

Dopo una lunga attesa, finalmente la gioia di un figlio, che però i due non si sono purtroppo goduti per nulla. La bambina ha infatti un’infezione, così come la madre, ma a quest’ultima non sarebbe stata inizialmente riscontrata all’ospedale del capoluogo siciliano. La situazione sembra migliorare ma, dopo le dimissioni, la donna si sente nuovamente male e la coppia decide di andare al “Fogliani”, dove le riscontrano una grave forma di setticemia. Così, mercoledì, il cuore di Elisa smette di battere.