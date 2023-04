Milazzo: il Comune concede un’area verde in contrada Grazia all’AIDO

StrettoWeb

Accrescere la sensibilità dei cittadini per avvicinarli alla cultura della donazione. La sezione “Alba Munafò” dell’Aido presieduta da Vittorio Cannata, dopo le limita-zioni del Covid, ha ripreso le proprie attività e ottenuto dal Comune la concessione gratuita di un giardino in contrada Grazia che verrà curato e rappresenterà – come spiega lo stesso Cannata – un importante punto d’incontro fra i donatori di organi del territorio e ospiterà manifestazioni culturali e musicali.

Nei prossimi giorni, inizieranno i lavori di sistemazione dell’ampia area.

Sempre col Comune mamertino si è concordato di installare dei pannelli informativi all’Ufficio anagrafe di Palazzo dell’Aquila per invitare coloro che devono ottenere il rilascio della nuova carta d’identità a dare l’assenso, nel documento, alla donazione degli organi. “Il tuo sì – recita lo slogan – sarà un inno perpetuo alla sacralità della vi-ta”.

Giovedì 13 infine, il gruppo Aido sarà all’Istituto tecnico “Majorana” per un conve-gno dal titolo “A scuola imparo a donare-Il significato della donazione degli organi; il trapianto come atto d’amore e di necessità sociale”. Dopo i saluti del preside Castro-vinci, del sindaco Midili, dello stesso Cannata e del direttore sanitario dell’Asp di Messina Sindoni, relazioneranno la psicoterapeuta Raffaella Catania, il direttore del coordinamento trapianti del Policlinico di Messina Francesco Puliatti e il dirigente di nefrologia dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo, Antonio Pontoriero. Seguiranno le te-stimonianze di Maurizio Munafò, padre di Alba e di Mario Saporita, trapiantato.