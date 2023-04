Milazzo: focus della Consulta dello Sport sulla situazione degli impianti

StrettoWeb

E’ tornata a riunirsi la Consulta dello Sport, presieduta da Antonio Napoli. Obiettivo dell’incontro fare il punto della situazione sugli impianti cittadini analizzando ciò che è stato fatto per superare le criticità e cosa necessita ancora per porre fine ad alcune discrasie che persistono. I presenti hanno dato atto del lavoro svolto dall’assessore allo Sport, Antonio Nicosia il quale ha sottolineato l’importanza che i rappresentanti delle varie società dessero riscontro alle “accuse gratuite” rivolte nei giorni scorsi dal Movimento degli sportivi milazzesi sulle condizioni degli impianti cittadini.

“La mia prima preoccupazione è stata quella di rendere gli impianti in totale sicurezza” –ha detto l’assessore – riferendo soprattutto degli interventi effettuati al PalaMilone, allo stadio “Marco Salmeri” ed al campo di calcio del Ciantro. Per la struttura di basket ha riferito delle somme spese, circa 80 mila euro, per renderla a norma, visto e considerato che da tempo era stato abbandonato ogni intervento e non era stata conseguita neppure la sua agibilità”. Sulla piscina invece Nicosia ha detto che la situazione non è facile “nonostante l’impegno e il lavoro degli uffici perché bisogna muoversi ed agire nel rispetto delle leggi”.

Ai lavori della Consulta hanno partecipato Maurizio Lo Duca (Polisportiva Nino Romano), Maria Cristina Faranda (Swiming Blue), Alfredo Orazio Zappia (Amatori Rugby), Alberto La Masa (The Roller Team), Francesco Grillo (Polisportiva Milazzo), Loredana Oliva (Il Minibasket), Vincenzo Coppolino (Acd Folgore), Antonio Lamberto (Al Capone), Antonino Scaffidi (Asd Espressione Danza), Francesco Pensabene (Polisportiva Milazzo), Riccardo Giambò (Svincolati Basket Milazzo) e Marco Vitale (Asd Pama Archery).