Milazzo: estendere l’area pedonale nel centro cittadino, mozione del consigliere Maisano

Con una mozione, presentata al Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Oliva, il consigliere Damiano Maisano propone, per l’abbellimento e pedonalizzazione del centro storico cittadino, il prolungamento dell’isola pedonale da Via Medici fino alla fine della Via D. Piraino “Piazza Mazzini” a Milazzo. Una volontà che è manifestata anche da rappresentanti di attività commerciali che operano nel centro storico –scrive il consigliere-, al riscontro che lo stesso, specie nelle ore serali, è sempre più isolato, visti anche le attrattive ed i servizi che vengono offerti attualmente dai centri commerciali, che di fatto comportano il calo drastico del fatturato della maggioranza delle attività commerciali presenti nel centro storico cittadino. E allora, considerato che per l’ampliamento della pedonalizzazione, con l’estensione dalla Via Medici alla Via Mazzini, è necessario, per l’abbellimento della stessa, predisporre un progetto che preveda la realizzazione delle mattonelle al posto dell’asfalto, prendendo come esempio il tratto della Via Medici con la stessa tipologia di mattonelle; il consigliere Damiano Maisano propone al Consiglio di impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivare tutte le procedure necessarie per progettare e realizzare l’abbellimento ed il prolungamento dell’isola pedonale da via Medici a Piazza Mazzini, intercettando, attraverso le procedure dei fondi del PNRR, o diversamente, le somme necessarie per la realizzazione del progetto.

L’esponente della Lega evidenzia ancora che “le isole pedonali presenti nei centri storici in quasi tutte le città italiane hanno prodotto da sempre effetti positivi nell’immediato e sul lungo periodo; inoltre la sua realizzazione ridurrebbe livelli di smog e rumore e favorirebbe incremento della valorizzazione turistica ed in generale una maggiore vivibilità e sicurezza. “Ritenuto – si legge – che per l’abbellimento, per maggiore attrattiva turistica e per tutte le famiglie con bambini è necessario ed indispensabile progettare anche la realizzazione di 2 grandi parchi giochi per bambini, prevedendo anche l’installazione di giochi per bambini con difficoltà motorie, l’installazione di nuove panchine di seduta, nuove fioriere addobbate con delle piante ornamentali colorate, realizzazione di un servizio efficace di bike sharing e di noleggio di dispositivi per la micro-mobilità elettrica con la realizzazione di depositi protetti per le biciclette, prevedendo per le ore serali l’installazione di luci, ed inoltre prevedendo eventi di spettacolo con la partecipazione di scuole di danza, band musicali, l’esibizione di mostre culturali e artisti di strada, ecco che occorre avviare questa progettualità al fine di rilanciare la città rendendola più attrattiva”.