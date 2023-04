Milazzo: consiglio comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione

StrettoWeb

Martedì seduta di consiglio comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione. Nella giornata odierna la prima commissione consiliare presieduta da Valentina Cocuzza ha approvato il Documento unico di programmazione, discutendo anche della proposta relativo allo strumento finanziario. Il voto su quest’ultimo è slittato a martedì in quanto i consiglieri di opposizione Lorenzo Italiano e Alessio Andaloro hanno chiesto il rispetto dei termini per l’esame di un documento giunto successivamente (il piano delle alienazioni). In merito al Dup hanno chiesto alla dirigente del settore finanziario Tiziana Vinci una relazione sul fabbisogno del personale per gli anni 2022,2023 e 2025.Necessaria dunque l’ulteriore seduta d’inizio della prossima settimana per chiudere il cerchio. Poi parola all’Aula che dovrà valutare anche eventuali emendamenti proposti sempre dalla minoranza. Due sono stati già annunciati: il primo riguarda la riduzione dell’aliquota Imu attualmente all’11,40, importo massimo per i comuni in dissesto, al 9 per cento e la riduzione dell’addizionale Irpef dallo 0.80 attuale allo 0,60. Gli stessi consiglieri (Italiano, Maisano, Crisafulli e Andaloro) propongono di portare i servizi a comanda individuale in media al 36 per cento e gli altri canoni e tariffe “al minimo previsto dalla legge tenuto conto che il collegio dei revisori ha evidenziato che l’ente non è strutturalmente deficitario”.

L’altro emendamento riguarda il piano di valorizzazione e dismissione dei beni comunali con proposta di alienare l’ex mattatoio di via Regis e destinare il ricavato della vendita alla copertura finanziaria per aumentare le ore lavorative ai dipendenti ex contrattisti (10 ore).