Milazzo: assunzioni di nuovi assistenti sociali, ammessi 46 candidati

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Presto il Comune di Milazzo potrà contare su altri 5 assistenti sociali a tempo indeterminato (4 full time e 1 partime). Dopo la correzione delle prove scritte, la Commissione ha ammesso 46 candidati dei 51 partecipanti e nella giornata odierna ha operato l’abbinamento del nome del candidato con gli elaborati corretti e il punteggio ottenuti. Una procedura, quella svoltasi nell’aula consiliare, seguita da alcuni concorrenti, soddisfatti per la trasparenza che sta caratterizzando questa selezione.

“Il nostro Comune potrà contare su professionalità molto importanti nel settore dei servizi sociali – ha detto la segretaria generale Andreina Mazzù –. L’assistente sociale è la persona che interviene nelle situazioni di disagio e di difficoltà che le persone e le famiglie incontrano nel corso della vita. La sua funzione principale è quella di assicurare la ”prima accoglienza” dei cittadini, per conoscere la realtà delle persone che chiedono aiuto e analizzare le difficoltà in cui si trovano, al fine di individuare gli opportuni interventi. E a Milazzo è fondamentale poter avere queste figure professionali in grado di monitorare il territorio e individuare i punti di debolezza sociale e le situazioni nelle quali è fondamentale intervenire, soprattutto in maniera preventiva”.