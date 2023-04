Accoglienza migranti, domani in Calabria il sottosegretario Ferro ed prefetto Valenti

StrettoWeb

Il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro sarà domani in Calabria insieme al Capo dipartimento Diritti civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, prefetto Valerio Valenti, per visitare le strutture di prima accoglienza e fare il punto con i prefetti e i soggetti istituzionali interessati dall’emergenza sbarchi. “Una presenza – spiega il sottosegretario Wanda Ferro – che dimostra ancora una volta la grande attenzione del governo Meloni e del ministro Piantedosi sul tema dell’immigrazione, come attestato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, sollecitata anche dai sindaci, che consentirà di affrontare con strumenti più efficaci una situazione che ha portato in grande sofferenza il nostro sistema di accoglienza, in particolare in Sicilia e Calabria”.

Al mattino la delegazione del Viminale visiterà l’hub dell’area portuale di Roccella Ionica, successivamente a Catanzaro si terrà un incontro con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, quindi nel pomeriggio una riunione in prefettura a Crotone e, infine, un sopralluogo nel Cara di Isola Capo Rizzuto.