Migranti in difficoltà nel Mediterraneo, Geo Barents: “li portiamo in Italia”

Sono in totale 440 i migranti che erano a bordo dell’imbarcazione motopesca in difficoltà nel Mediterraneo. Ora, dopo giorni in balia delle onde, sono tutti trasbordati sulla nave Geo Barents dopo i soccorsi della ong di Medici Senza Frontiere. Le operazioni sono durate circa dieci ore a causa delle avversità dovute alle onde alte per le cattive condizioni meteorologiche. Tra i 440 naufraghi ci sono otto donne e circa 30 bambini, secondo quanto fatto sapere dalla ong.

“Le autorità italiane ci hanno appena informato che cento persone scenderanno dalla Geo Barents dopo un trasbordo verso un’imbarcazione dell’assetto navale italiano al largo delle coste della Sicilia. Dopo questa operazione, Geo Barents andrà a Brindisi, porto assegnato per lo sbarco delle altre 339 persone. Una persona è stata invece evacuata la scorsa notte per ragioni mediche“. Lo rende noto la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. La segnalazione dei migranti in mare era arrivata da Alarm Phone.