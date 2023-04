35 migranti bloccati a Lampione per maltempo, elicotteri calano coperte e cibo

StrettoWeb

Trentacinque migranti sono bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione, in Sicilia. Tra essi c’è anche una donna incinta. Una motovedetta della Capitaneria, ieri, ha provato più volte ad avvicinarsi per imbarcare il gruppo, ma le alte onde non hanno permesso il salvataggio. Dalle prime ore di oggi, gli uomini della Guardia costiera stanno riprovando ad avvicinarsi alla costa della più piccola delle isole Pelagie. La polizia ha consegnato ai militari della motovedetta dei viveri da lanciare ai migranti. Si teme infatti che il maltempo impedisca di portarli in salvo.

Ed è con più elicotteri della Guardia costiera che vengono monitorati i 35 migranti. Non riescono ad essere salvati dalle motovedette che, a causa del mare agitato, non possono avvicinarsi in sicurezza all’area piena di scogli. Dagli elicotteri sono state fatte calare coperte e vettovaglie fornite dalla polizia. Si sta valutando se fare intervenire un’equipe sanitaria per verificare le condizioni di tutti i migranti che da ieri sono all’aperto.