Migranti: 21 barconi arrivati in poche ore, Lampedusa piomba nell’emergenza

Sono 640, che erano divisi su 17 imbarcazioni, i migranti sbarcati ieri a Lampedusa. L’isola siciliana si è ritrovata di nuovo in piena emergenza. E altri 179 sono stati soccorsi dopo la mezzanotte, mentre viaggiavano su quattro carrette. In totale 21 sbarchi con 819 persone nel giro di 24 ore. Le motovedette di Capitaneria di porto e Guardia di finanza faticano a raccogliere tutti gli Sos e soccorrere i tanti barchini che vengono segnalati in area Sar o nelle acque antistanti l’isola.

L’ingente numero di sbarchi, iniziati nella tarda mattinata di ieri, si sta verificando dopo quattro giorni di stop dovuti alle cattive condizioni del mare. Tutti i migranti arrivati in Sicilia sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Qui, all’alba, c’erano 1.094 ospiti, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Ieri mattina, nella struttura di primissima accoglienza, erano presenti 315 persone.