Il talento reggino Michael Mollica medaglia d’oro a Rimini

Ascolta l'articolo

“Esprimo grande soddisfazione per i successi straordinari ottenuti dal giovanissimo Michael Mollica a Rimini, medaglia d’oro e medaglia di bronzo, da amministratore della mia città sono orgoglioso che un giovane reggino come Michael abbia raggiunto traguardi così prestigiosi”, afferma il Consigliere Comunale Mario Cardia.

Nei giorni scorsi la WKAEDA ha organizzato a Rimini i campionati italiani di Karate, il giovane atleta Michael Mollica a soli 12 anni, tesserato karate Trimboli a Reggio Calabria, ha conquistato la medaglia d’oro e conseguito per la quinta volta il titolo di Campione Italiano categoria Mini Kadets cinture nere specialità Kata e la medaglia di bronzo nella specialità Kumite.

Il Giovane talento reggino è allenato dal maestro Santino Trimboli, icona nella nostra città nella disciplina del Karate insieme alle sue figlie Margherita e Federica. Michael Mollica nella vita è davvero un campione, non solo nel mondo dello sport, un ragazzo eccezionale, frequenta la II^ media presso il plesso scolastico Spano-Bolani, è appassionato di musica hip hop e studia Violino e pianoforte.