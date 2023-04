StrettoWeb

Metagrecàntico, dall’Area grecanica ai bronzi di Riace. È questo il titolo dello spettacolo promosso dall’amministrazione comunale di Bova, assessorato alla pubblica istruzione, in programma per domani, giovedì 13 aprile alle ore 10:30 presso i locali dell’Auditorium Spazio Cultura di Bova.

A presentare contenuti e finalità dell’iniziativa nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei locali dell’aula magna dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, sono stati il Vicesindaco di Bova, Gianfranco Marino ed i tre protagonisti dello spettacolo, Daniele Castrizio, Fulvio Cama e Saverio Autellitano.

“L’iniziativa – ha spiegato Gianfranco Marino – rivolta per l’occasione a tre istituti di istruzione superiore del territorio metropolitano, ha una doppia finalità, offrire ai ragazzi la possibilità di fare un tuffo nella storia dei greci di Calabria, coniugandola con quella di scoprire le bellezze e le caratteristiche del nostro centro. Al valore pratico e didattico di questo appuntamento – conclude Marino – se ne unisce uno simbolico altrettanto importante. Attraverso questa attenzione che vogliamo rivolgere alle scuole, intendiamo infatti lanciare un messaggio ideale di unione di un territorio come quello metropolitano, spesso distante, che proprio attraverso la cultura ha occasione di avvicinarsi nel segno della condivisione di un patrimonio che appartiene a tutti ed in quanto tale va messo a disposizione di tutti, soprattutto dei ragazzi”.

“Metagrecàntico – spiega Daniele Castrizio – vuole essere un modo originale di leggere e codificare una storia lunga millenni, rendendola fruibile ai ragazzi delle scuole attraverso una formula che prevede musica, immagini e parole, un racconto interattivo accattivante attraverso cui avvicinare le nuove generazioni alla storia della Calabria Greca, fino ad arrivare ai Bronzi di Riace”.

“L’idea del Comune di Bova – aggiunge Fulvio Cama – regala certamente ai ragazzi una splendida opportunità, ed a noi la possibilità di mettere in scena uin lavoro importante in una cornice forse mai così appropriata. Parte da Bova – conclude Cama – un messaggio veramente importante attraverso cui si vuole mettere al centro dell’attenzione qualcosa di certamente non banale. Un occhio alla storia ed uno al futuro con i giovani al centro. Siamo davvero felici di fare parte di un progetto che ha il pregio di lanciare messaggi positivi e disperanza, ponendo l’istruzione e la cultura al centro“.