Incredibile nel messinese, esce dalla chiesa e la sfregia con l’acido: è caccia all’aggressore

Finora si era mantenuto stretto riserbo sulla faccenda, per permettere alle Forze dell’Ordine di svolgere indstisturbate le indagini e arrivare così alla cattura del colpevole. Abbiamo appreso solo poche ore fa infatti, della terribile aggressione nel messinese, nella frazione Olivarella di San Filippo del Mela, ai danni di una sessantenne. La donna, uscita dalla chiesa durante la messa pasquale, è stata ferocemente aggredita da un uomo, forse a lei familiare, che le ha lanciato dell’acido in faccia. La vittima, secondo gli ultimi aggiornamenti, non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato seri danni alla vista. Subito dopo l’aggressione infatti, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Milazzo e i medici sembrano aver riscontrato lesioni gravi agli occhi, tanto da poter arrivare alla cecità. È caccia all’aggressore ora, della cui cattura si stanno occupando i Carabinieri della stazione locale. Sono al momento al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di identificare il colpevole e consegnarlo alla giustizia.