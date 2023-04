Messina: domani a Largo Minutoli la presentazione dell’area riqualificata di accoglienza per i crocieristi

StrettoWeb

Domani, martedì 18 aprile, alle ore 10.15, nel corso di una breve cerimonia, sarà inaugurato dal Sindaco di Messina, Federico Basile, presente il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega, il nuovo allestimento dell’area di accoglienza di Largo Minutoli per i crocieristi che sbarcano in città. L’appuntamento coincide con l’arrivo domani nel porto di Messina della “Maiden Call” per MSC World Europa, la nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere. Per l’occasione, a dare il benvenuto ai passeggeri saranno la Banda della Brigata Aosta e gli studenti dell’Istituto Antonello, accompagnati dalla Dirigente Laura Tringali, si occuperanno dell’accoglienza.

Grazie alla sinergia tra i vari Assessorati comunali, gli uffici tecnici e le Società Partecipate, coordinati dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, la nuova area attrezzata di Largo Minutoli darà ai passeggeri che rimangono in città l’opportunità di ricevere le prime informazioni utili per visitarla, conoscere servizi, percorsi pedonali ed escursioni con l’obiettivo di favorire la promozione del territorio cittadino e le sue peculiarità.