Il Comune di Messina ha pubblicato un avviso per l’erogazione di voucher formativi e per il conseguimento di patenti di guida per i beneficiari del reddito di cittadinanza. I beneficiari dovranno essere in condizioni di disoccupazione e con un isee pari o inferiore a € 6.000,00. Si tratta di soggetti in carico al servizio sociale professionale del comune di Messina (a.o.d. n. 3 del distretto socio sanitario 26).

L’avviso e i rispettivi bandi sono consultabili sul sito web del Comune di Messina.