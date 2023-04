Messina Volley, Giulia Spadaro: “la Kentron è una squadra giovane e organizzata”

StrettoWeb

Ultimo impegno stagionale in trasferta per il Messina Volley che, per la 21ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV, farà visita alla Kentron Volley School di Enna. All’andata le ragazze di mister Danilo Cacopardo si sono imposte, fra le mura amiche del “PalaRescifina” per 3-0 e cercheranno di replicare il risultato sul campo del “Pala Pisciotto”. Capitan Francesca Cannizzaro e compagne successivamente osserveranno il turno di riposto, in coincidenza dell’ultima giornata del torneo, con il quarto posto ormai consolidato grazie agli otto punti di vantaggio sul Genovese Volley Siracusa.

“Questa settimana giocheremo in trasferta a Enna – presenta la partita il centrale giallo-blu Giulia Spadaro – e per noi sarà l’ultima partita stagionale, visto che poi osserveremo il turno di riposo. La Kentron è un squadra già conosciuta all’andata che non dobbiamo sottovalutare, essendo composta da elementi giovani e ben organizzati. Infatti in questa settimana ci stiamo preparando al meglio per affrontare quest’ultimo impegno. Cercheremo in partita di far vedere le nostre capacità e i miglioramenti che abbiamo raggiunto in questa stagione. Questo campionato è stato difficile per noi, con alti e bassi, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, unita e organizzata. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, ossia una crescita graduale e costante che ci consentirà di affrontare al meglio la prossima stagione”.