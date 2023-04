Messina: vittoria preziosa, per la salvezza si decide tutto all’ultima giornata

StrettoWeb

Il Messina si rilancia e batte 1-0 la Juve Stabia grazie a un gol di Ferrini a inizio ripresa. La salvezza resta difficile, ma non impossibile, e si deciderà all’ultima giornata, in casa del Taranto dell’ex Eziolino Capuano.

Con questo successo i peloritani riagguantano la quintultima posizione, scavalcando nuovamente il Monterosi, e ora potranno guardare sia l’Avellino che la Fidelis. Sono tre i punti dagli irpini ma, in caso di vittoria nel prossimo weekend, e di sconfitta biancoverde, si troverebbero entrambe a 43 e il Messina sarebbe avanti per le reti negli scontri diretti.

In caso contrario, ma mantenendo la quintultima posizione con una vittoria, la speranza è che la Fidelis Andria, penultima, non vinca, così da allargare il divario a oltre 8 punti dalla diciannovesima, che significa non disputa dei playout. Di seguito la panoramica completa con tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C girone C 37ª giornata

DOMENICA 16 APRILE

ore 17:30

Messina-Juve Stabia 1-0

Audace Cerignola-Latina 2-1

Catanzaro-Foggia 2-1

Fidelis Andria-Avellino 1-0

Gelbison-Crotone 0-2

Giugliano-Potenza 3-2

Monterosi Tuscia-Taranto 0-0

Pescara-Monopoli 2-1

Turris-Viterbese 2-1

Virtus Francavilla-Picerno 0-1

Classifica Serie C girone C

Catanzaro 96 Crotone 77 Pescara 62 Picerno 59 Audace Cerignola 59 Foggia 58 Monopoli 51 Latina 46 Giugliano 46 Taranto 45 Potenza 45 Virtus Francavilla 45 Juve Stabia 45 Avellino 43 Turris 43 Messina 40 Monterosi Tuscia 39 Gelbison 36 Fidelis Andria 33 Viterbese 30