Messina: studenti universitari visitano la Nave Fiorillo

In occasione della “Giornata del mare e della cultura marinara” la Capitaneria di porto di Messina, in collaborazione con la 6° Squadriglia Navale Guardia Costiera, ha organizzato a favore degli studenti del corso di Laurea magistrale in “Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo e Aereo” dell’Università degli studi di Messina, una visita a bordo dell’ Unità Navale CP 904 Nave Fiorillo che ha permesso agli studenti di approfondire aspetti legati al soccorso marittimo, alla tutela ambientale, alla sicurezza della navigazione, temi centrali per l’attività della Guardia Costiera.

La “Giornata del mare” è stata istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto”, ricorre l’11 aprile di ogni anno e vede il Ministero dell’Istruzione e la Guardia Costiera impegnati nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.