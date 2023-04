Messina: sequestrati 400 chili di novellame di sarda

StrettoWeb

La Capitaneria di porto di Messina, nella notte, ha proceduto al sequestro di circa 400 kg di novellame di sarda ed all’elevazione di una sanzione amministrativa di euro 25.000. In particolare si stanno intensificando i controlli alla filiera della pesca in ambito portuale, Rada S. Francesco e approdo di Tremestieri, mirati ad ispezionare vari Mezzi di trasporto che transitano nello Stretto.

Nella nottata, durante le operazioni di sbarco da una Nave traghetto – che collega la costa siciliana e calabra – veniva notato un veicolo commerciale sospetto a causa di un telo che oscurava la parte retrostante dello stesso. Il veicolo conteneva 60 cassette di novellame di sarda per un peso complessivo pari a circa 400 kg. Seguiva l’elevazione di un verbale amministrativo per un importo pari 25.000 € ed il sequestro del pescato, devoluto successivamente in beneficienza una volta ritenuto idoneo al consumo umano da parte dell’ASP di Messina.