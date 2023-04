Messina sempre più città dello sport, il programma di domani

StrettoWeb

Domani, domenica 2 aprile, la Città di Messina ospiterà una serie di eventi sportivi, patrocinati dal Comune, caratterizzati da gare di livello nazionale e regionale con la partecipazione di 1500 atleti impegnati in varie discipline dal judo al karate, badminton, atletica per soggetti con disabilità intellettiva e relazionale e nuoto. Gli appuntamenti, con inizio tutti alle ore 9, si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata nei diversi impianti sportivi comunali. Sul fitto programma sportivo soddisfazione ha espresso il Sindaco Federico Basile “sullo sport si è concentrata la nostra azione amministrativa – ha detto il Primo cittadino – perché oltre a fondarsi sui valori della solidarietà, del rispetto della persona e delle regole, lo sport è anche strumento di promozione e valorizzazione del territorio”.

E sul binomio sport-turismo “la presenza di manifestazioni sportive, tra l’altro comporta la presenza in città di numerosi atleti con le loro famiglie – aggiunge Basile – che avranno l’opportunità di conoscere e apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche, artistiche e monumentali unitamente alle tradizioni gastronomiche, con l’opportunità di veicolare e dare visibilità oltre lo Stretto. Infatti, per questo weekend molte delle nostre strutture ricettive sono al completo, a dimostrazione di come, anche attraverso simili eventi e manifestazioni sportive si possa far crescere l’attrattività turistica di Messina che portando ricchezza alla nostra economia stimola gli imprenditori a nuovi investimenti sul territorio”. Al fine di raggiungere l’obiettivo di Messina, città attrattiva per il mondo dello sport “continueremo, insieme all’Assessore Massimo Finocchiaro e all’esperto Francesco Giorgio, a programmare la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi, necessari anche per ospitare eventi di livello nazionale ed internazionale”, ha concluso il Sindaco Basile.

Il programma degli eventi prevede: al Palarescifina, il Memorial Franco Costa – Criterium Giovanissimi Judo; al Palatracuzzi, Junior Gran Prix Tournament karate giovanile; alla Piscina Graziella Campagna, il Campionato di eccellenza Provincia di Messina; al Palanebiolo, il Campionato Italiano a squadre Serie B; al Campo Cappuccini, il Campionato regionale Atletica leggera FISDIR per atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Infine la giornata di sport si completerà con un corso di formazione per tecnici paralimpici che si terrà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.