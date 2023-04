Messina: scontro tra auto in centro città, una minicar si ribalta

StrettoWeb

Scontro in pieno centro a Messina tra via M. D’Arrigo e via San Giovanni di Malta. Nel sinistro coinvolte due auto, una Renault Megan e una minicar che si è completamente ribaltata. La conducente di quest’ultima, nonostante il grande spavento, è rimasta miracolosamente illesa, così come gli altri coinvolti nel sinistro. La dinamica, ancora da chiarire, pare sia dovuta ad una mancata precedenza che ha portato poi all’incidente. Sul posto sono intervenute la sezione antinfortunistica, guidata dall’ispettore Giovanni Arizzi e la Polizia Municipale, con il comandante Stefano Blasco, per gli accertamenti del caso.