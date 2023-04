Messina sulle orme della Reggio di Scopelliti: RDS a Piazza Cairoli come RTL all’Arena dello Stretto

StrettoWeb

Messina come Reggio Calabria. E’ capitato spesso, capita spesso, capiterà ancora. Due territori vicini, identici, attaccati ma separati da una porzione di Stretto che verrà “riempita” dal Ponte. Messina, ribadiamo, decide di emulare Reggio Calabria, a oltre 10 anni di distanza. Per cosa? Per la promozione del territorio attraverso la musica. Qualche giorno fa, infatti, nella città siciliana è stato presentato il piano promozionale per il 2023 dal titolo “Messina Città della Musica e degli Eventi”.

Uno dei “pezzi forti”, annunciati dal Sindaco Basile, sarà la presenza della nota radio di interesse nazionale RDS (Radio Dimensione Suono) proprio a Messina, in città L’emittente trasmetterà in tempo reale direttamente da Piazza Cairoli. Il progetto, RDSlovesMessina, vedrà Messina portavoce dell’italianità nel mondo, “città che vanta uno straordinario patrimonio artistico storico e paesaggistico arricchito dalle eccellenze enogastronomiche. In particolare per due settimane di maggio e due di settembre saranno presenti i nostri talent che diventeranno eccezionali ambassador, oltre alle vetrine radiofoniche”, ha spiegato Massimiliano Montefusco, general manager di RDS, nella conferenza stampa di presentazione a Messina di qualche giorno fa.

Gli anni di RTL a Reggio Calabria

Dunque, dicevamo: promuovere il territorio attraverso la musica. Cosa vi ricorda? Beh, facile. RTL a Reggio Calabria. Un’altra nota radio italiana, infatti, tra 2007 e il 2011 ha trasmesso in diretta, per quattro estati di fila, direttamente dall’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Quell’idea, avallata, promossa e sviluppata dall’allora Sindaco reggino Giuseppe Scopelliti, aveva permesso al territorio di essere promosso attraverso la grande eco mediatica della radio.

Una trovata turistica talmente interessante che, come raccontato da StrettoWeb attraverso un’indiscrezione dello scorso anno, era stata rivalutata anche dall’attuale Amministrazione Comunale reggina, con a capo il Sindaco f.f. Paolo Brunetti. Quest’ultimo aveva sondato il terreno, facendo un tentativo, ma il progetto non è andato a buon fine. Sarà realtà, invece, nell’altra sponda dello Stretto.