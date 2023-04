Messina: raduno Cosplay a Villa Dante

StrettoWeb

Mentre aspettiamo la nuova edizione di MessinaCon che si svolgerà a Settembre, StrettoCrea ha preparato un calendario di appuntamenti in vista della fiera del fumetto e del fantastico. Appuntamenti pronti a promuovere il fumetto in ogni sua forma atteso da grandi e per piccini e si parte proprio da una location fantastica ovvero villa dante.

Il 22 Aprile 2023 si terrà il Raduno Cosplay a Villa Dante grazie alla sinergia del gruppo cosplay semaluma e all’appoggio della Messina Social City. Lo scopo principale è quello di conoscersi, creare community, fare amicizia, divertirsi insieme. In città ci sono molti cosplayer e lo sappiamo ma negli ultimi anni sono state poche le occasioni per incontrarci e condividere questa passione tra di noi. Il Raduno vuole essere un momento per noi, per rivedere vecchi amici e conoscerne di nuovi! È però anche un evento rivolto ai ragazzi, ai bambini ed a tutti gli appassionati del settore, anche se non sei un Cosplayer sei il benvenuto e potrai partecipare alle nostre attività o semplicemente passare del tempo in nostra compagnia.