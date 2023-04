A Messina la presentazione della Giornata della Ristorazione, che si terrà in tutta Italia

StrettoWeb

Verrà presentata venerdì 28, alle 9.45, presso la sede di Confcommercio Messina, e in contemporanea in tutte le sedi Fipe provinciali della Sicilia, la prima edizione della Giornata della Ristorazione, promossa da Fipe Confcommercio in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo. L’obiettivo è di celebrare l’ospitalità italiana e valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia del Bel Paese.

La Giornata vedrà coinvolti ristoratori di ogni livello, trattorie, osterie, pizzerie, taverne, che, anche nella provincia di Messina, per quel giorno inseriranno nel proprio menù una ricetta il cui motivo centrale è il pane, leitmotiv. A discutere dell’altissimo valore simbolico dell’iniziativa, cui è collegata anche una raccolta benefica in favore della Caritas Italiana, il presidente di FIPE Confcommercio Messina Carmelo Picciotto.