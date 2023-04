Messina: presentato a Palazzo Zanca il “Lions Day”

StrettoWeb

Il “Lions Day”, tradizionale appuntamento del mese di Aprile, è stato illustrato stamani a Palazzo Zanca nel corso di un incontro, alla presenza dell’Assessore Massimiliano Minutoli, cui hanno preso parte il delegato responsabile Lions Day del Distretto 108yb Sicilia Maurizio La Spina, unitamente ai soci dei Lions Club della Zona 7, Presidente Anna Capillo; Messina Host Presidente Santino Morabito; Messina Ionio Presidente Giuseppe Ruggeri; Messina Peloro Presidente Maria Gabriella Urso; Messina Tyrrhenum Presidente Giacomo Dugo; Messina Colapesce Presidente Consuelo Maisano; e per l’ASP Messina la dottoressa Rosaria Cuffari e il dott. Giancarlo Quattrone. L’iniziativa, accolta dal Sindaco Federico Basile, è stata patrocinata dal Comune, e sarà allestita a Piazza Duomo grazie al supporto organizzativo da parte degli Assessori Minutoli, Alessandra Calafiore e Roberto Cicala ciascuno per le rispettive deleghe. In apertura dell’incontro l’Assessore Minutoli nel portare i saluti istituzionali del Sindaco Basile, si è complimentato per l’attività meritoria che i Lions esplicano secondo i valori del Lionismo indirizzata al miglioramento socio culturale della collettività “è per questa ragione – ha detto Minutoli – che l’Amministrazione comunale accoglie simili iniziative alle quali per mia competenza assicuro che già i volontari di Protezione civile sono al lavoro per la buona riuscita dell’evento”.

“L’obiettivo della giornata – ha proseguito il delegato responsabile La Spina – è quello di focalizzare il tema della prevenzione, essenziale strumento per la tutela della salute. Nel corso dell’evento saranno effettuati gli screening sanitari gratuiti per un controllo del benessere fisico con la collaborazione dei medici volontari Lions, e sarà favorito il dialogo con i cittadini per rispondere a richieste di approfondimento e raccogliere anche suggerimenti”. Il Lions Day, con lo slogan “di pari passo”, vedrà i Lions italiani impegnati in tutto il territorio italiano, che attraverso i numerosi “service” operano per la partecipazione attiva al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità cercando di interpretare e di venire incontro ai bisogni del territorio di appartenenza. Per il raggiungimento di questi obiettivi ha aggiunto la Presidente Capillo “noi Lions operiamo spesso a fianco delle Istituzioni, come in questo caso, alle quali non intendiamo sostituirci, ma ci poniamo in termini di sussidiarietà”.

Il programma dell’evento a Messina, che si terrà domenica 16, dalle ore 9,30 alle 13, a Piazza Duomo, prevede screening gratuiti per il diabete, la scoleosi, l’udito e per il glaucoma, oltre all’allestimento di un info point per gli screening gratuiti oncologici promossi dal centro screening dell’ASP di Messina a cura della dottoressa Cuffari, e punti di ascolto per l’alimentazione, le malattie infettive e la misurazione dellapressione. L’appuntamento messinese si unisce a quelli che si terranno nel resto del Paese e in particolare, le iniziative promosse dal Distretto 108Yb Sicilia vedrà impegnati 115 Club in oltre 60 piazze delle Città siciliane.