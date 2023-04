Messina piange Emilia De Salvo, era un punto di riferimento dell’associazione dei talassemici

StrettoWeb

Grande tristezza a Messina per la morte di Emilia De Salvo, punto di riferimento dell’associazione dei talassemici. Tony Saccà, presidente di Fasted, annuncia il decesso della donna: “una notizia che non vorremmo mai apprendere. Ci manchi già tanto. Ciao Emilia, ciao sorellina”.

Lo scorso 1 aprile dal Policlinico di Messina, la giovane scriveva: “in questo mese sono stata assente per motivi di salute molto gravi . Quando ti accorgi che la tua salute vacilla hai davvero tanta paura quindi praticamente qualsiasi cosa e attorno a te perdi l’interesse. Mi sono chiesto tante volte adesso come faccio ad alzarmi non ce la faccio sono stanca le forze mi manca ma poi ho visto mio padre e mia madre soffrire e loro non se lo meritano quindi mi sono rimboccata le maniche sto ancora combattendo perché la battaglia è veramente dura e lunga. Una cosa ci tenevo a dire non mi sono fatta sentire perché questa è una cosa mia è una cosa che devo combattere io da sola con le mie forze quando starò meglio magari ti racconterò cosa è successo quindi se non ti rispondo non offe offendetevi, abbiate solo tanta pazienza della mia decisione e vedrete che quando starò meglio vi racconterò tutto ok un bacio grande a chi continua starmi vicino nonostante capisca che io in questo momento non ho voglia di parlare con nessuno però io ti sento ti vedo e vi ascolto e vi voglio tanto bene, a presto”.