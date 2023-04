Messina: “Manuale di sopravvivenza per Boomer” conclude “Magazzini di Fiabe”

StrettoWeb

Sarà “Manuale di sopravvivenza per Boomer” a concludere “Magazzini di Fiabe”, la stagione che il Teatro dei Naviganti dedica ai bambini ed alle famiglie. Lo spettacolo, in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 18,00 è una produzione del Teatro dei Tre Mestieri e vede in scena Stefano Cutrupi (Teatro dei Tre Mestieri) e Mariapia Rizzo (Teatro dei Naviganti).

Una collaborazione artistica tra due realtà teatrali cittadine, che uniscono le forze creative in questo spettacolo che scandaglia con ironia e divertimento il mondo delle relazioni tra i ragazzi ed i genitori e più in generale tra giovani ed adulti.

Il testo, scritto da Mariapia Rizzo, è frutto di una regia comune Cutrupi/Rizzo, con Mariarita Andronaco in veste di aiuto regia (e di consulenza al mondo giovanile). Lo spettacolo è consigliato dagli otto anni in su.