Messina: disservizi idrici nella zona collinare | INFO

Per un intervento di manutenzione programmata, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica per l’intera giornata di domani, giovedì 20 aprile, nella porzione del villaggio collinare che va dalla via Papardo sino a Tono. Per questo potranno registrarsi riduzioni nei tempi di distribuzione oltre che nella giornata di domani anche nella successiva di venerdì 21 aprile.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito all’indirizzo www.amam.it e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero telefonico dedicato 090.3687722 o sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam.