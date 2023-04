Messina in lutto per la morte di Gianni Cordima, “il Maestro” parrucchiere

StrettoWeb

“Ci ha lasciato Gianni Cordima, per noi messinesi “il Maestro”. Parrucchiere illuminato, ha cominciato la sua attività negli anni 60, per poi raggiungere il successo con “Linea In” negli anni 80 e proseguire nella seconda metà degli anni 90 con “Gli Assi Acconciatori” sito in Piazza Duomo, in pieno centro storico“. E’ quanto scrive Massimo Pellegrino in una mail inviata alla nostra redazione.

“Nella sua lunghissima carriera non si è limitato solo a portare innovazione e ricerca nel suo lavoro ma ha formato parecchie persone che da lui hanno imparato il mestiere che con grande generosità “il Maestro” ha sempre condiviso. Fai buon viaggio Maestro, che la terra ti sia lieve. I funerali saranno celebrati in Cattedrale, domani, lunedi 17 aprile alle ore 10:00“, conclude Pellegrino.