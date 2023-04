Messina, l’ordine Costantiniano di San Giorgio celebra il suo Patrono

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Giorno 24 aprile nella Chiesa di S. Giacomo Maggiore a Messina è stata celebrata la solennità di S. Giorgio martire, il Santo Protettore degli Ordini cavallereschi, Patrono e protettore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Il Martire S. Giorgio visse nel III secolo, sotto l’impero di Diocleziano da cui fu decapitato. Di questo Santo, tanto venerato ovunque, e specialmente in Inghilterra, si hanno poche notizie. Egli fu onorato in tutta l’antichità quale soldato valoroso e martire illustre, e invocato patrono della milizia cristiana che servì Dio combattendo sotto una ben nobile bandiera, quella divina. Fu il campione intrepido di Gesù Cristo, il nemico giurato di Satana. S. Giorgio è rappresentato nelle icone nell’ atto di sconfiggere con la lancia il dragone, mentre legata ad un palo sta in atto supplichevole una fanciulla. Presente una significativa rappresentanza di Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di Messina alla Celebrazione liturgica officiata dal Rev.mo Mons. Mario Di Pietro, Cavaliere Ufficiale di Grazia Ecclesiastico dell’Ordine, il quale ha sottolineato come la Solennità di S. Giorgio invita a guardare alla potenza del Signore che si manifesta nella umana debolezza. Un martirio, quello di S.Giorgio, che fuori dalla prospettiva della fede agli occhi del mondo viene concepito come una sconfitta, mentre in realtà trattasi di eroica testimonianza delle virtù cristiane. L’ eroismo di S.Giorgio – ha ribadito Mons. Di Pietro – sta nell’ aver saputo donare la propria vita al Signore.

S. Giorgio ci insegna ad essere eroici nell’ esercizio delle virtù evangeliche e, come Patrono dei Cavalieri del sacro Militare Ordine Costantiniano, invita questi ad affidarsi a Lui e a divenire ovunque custodi di un ricco patrimonio spirituale, a difesa e a promozione della fede. La Croce sui mantelli e sulle insegne dei Cavalieri Costantiniani è segno distintivo del cristiano e palesa l’ appartenenza a Cristo e alla Chiesa.

L’officiante ha dunque sottolineato la Solennità di S. Giorgio Cavaliere per la comune protezione e sollecitato la condivisione dei valori cristiani e dei veri principi cavallereschi. A conclusione della Santa Messa, ha preso la parola il Cavaliere di Gran Croce di Giustizia il Marchese avv. Giorgio Mirti della Valle che ha trasmesso il saluto reverente della principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie Gran Prefetto dell’Ordine, ringraziando tutti i Cavalieri presenti partecipanti alla celebrazione del Santo Patrono e ricordando il proposito della Principessa di ritornare presto a Messina. A seguire, il prof. Giovanni Bonanno, Cavaliere Grande Ufficiale di Merito e Referente della Delegazione Sicilia per Messina, ha guidato la suggestiva corale “Preghiera del Cavaliere Costantiniano”.

Gli altri Cavalieri presenti alla solenne Celebrazione: il dott. Francesco Stagno dei Principi d’Alcontres Cavaliere di Giustizia, il dott. Michele Mirti della Valle Cavaliere di Giustizia, il dott. Letterio Sciliberto Cavaliere Ufficiale di Merito, i Cavalieri di Merito dott. Letterio Donato, dott. Renato Milazzo , dott. Felice Alessandro Gambadoro, il Cavaliere d’ufficio Pasquale Marchesano; la simpatizzante benemerita avv. Silvana Paratore, l’aspirante avv. Sebastiano Paratore. A seguire un momento conviviale .