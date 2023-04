Messina, lite finisce male: accoltellato un anziano, è grave

StrettoWeb

Mattinata movimentata quella di oggi a Messina. Oltre al bambino di 11 morto portato in ospedale dal padre, da registrare anche un accoltellamento nel Rione Annunziata. In seguito a una lite nata per dissidi condominiali ad avere la peggio è stato un uomo di 80 anni, accoltellato appunto. L’aggressore è stato fermato dalla Polizia ma l’anziano è grave: è stato trasportato al Papardo con lesioni al collo e al torace.