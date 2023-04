StrettoWeb

Da lunedì 17 a mercoledì 19, nella fascia oraria 7-17, sono previsti interventi urgenti di scerbatura in via Ducezio a Messina, dalla sede di una clinica fino all’intersezione con viale Italia. Per consentirne l’esecuzione, è stato disposto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati di via Ducezio.

Interdetta parzialmente inoltre la carreggiata stradale, alternativamente lato ovest e lato est, e istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h.