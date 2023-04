Messina, la Cisl Fp incontra il sindaco Basile

StrettoWeb

Il Segretario Generale della Cisl Fp Giovanna Bicchieri e il Segretario Aziendale della Cisl Fp Alfredo Mobilia, hanno incontrato il Sindaco Federico Basile per definire alcune importanti istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Messina. “In questo delicato momento – spiegano Bicchieri e Mobilia – la Cisl FP ha scelto, in continuità con il passato, la via del confronto e della negoziazione, consapevole dell’importanza del proficuo dialogo, in netta contrapposizione ai NO per partito preso. D’altra parte, l’impegno dell’Amministrazione Comunale di riscontrare compiutamente le nostre richieste era già stata palesata dalla Cisl Fp a seguito della convocazione di una nostra Delegazione con il Direttore Generale che, già, in tempi non sospetti, ci aveva fornito ampie rassicurazioni sui temi affrontati. Rassicurazioni sulle quali nei giorni scorsi abbiamo avuto conferma dal Sindaco Basile, con il quale abbiamo condiviso la valorizzazione delle risorse umane e il riconoscimento di importanti istituti contrattuali.” Tra questi, l’assicurazione dell’inserimento nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione delle imminenti progressioni verticali, della prossima istituzione delle posizioni organizzative, della celere corresponsione delle indennità di responsabilità, produttività e di tutto il salario accessorio relativo all’anno 2021. Inoltre, è stato programmato l’avvio della contrattazione decentrata 2023 e il percorso di stabilizzazione dei 46 vigili a tempo determinato al compimento dei 36 mesi di servizio.

“Si tratta – spiegano Bicchieri e Mobilia – di risultati importantissimi che confermano l’impegno della CISL FP e la responsabilità politica del Sindaco Basile, oltre che il ruolo fondamentale della contrattazione in un momento in cui c’è chi invece vorrebbe utilizzare il malcontento di alcuni lavoratori prendendo posizione nei confronti dell’amministrazione comunale. Atto questo che ci lascia basiti e del quale onestamente non comprendiamo le ragioni. Avremmo potuto comprendere infatti il senso dell’avvio di un’azione sindacale unitaria se le attese dei lavoratori fossero state realmente disconosciute, ma non di certo quando l’Amministrazione è aperta al dialogo e pronta a dare risposte certe ed immediate ai lavoratori.”