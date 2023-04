Messina, incidente nella notte: morto un motociclista

StrettoWeb

Si chiamava Antonio Caputo e aveva 36 anni il centauro morto ieri sera in un incidente. Il sinistro è avvenuto sulla strada che collega la Via Consolare Antica con la Via Trazzera Marina in contrada Pissi a Capo d’ Orlando, nel messinese. Ne riporta oggi la notizia Gazzetta del Sud. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Capo d’Orlando, sembra si sia trattato di un incidente autonomo.

Caputo avrebbe perso il controllo della propria Ducati 1098 mentre percorreva il rettilineo direzione monte mare. La sua corsa è finita nei vicino ad un palo dell’illuminazione pubblica. Il motociclista sarebbe morto sul colpo. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.